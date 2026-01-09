歌謡グループ・純烈の酒井一圭が９日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に生出演。前日「退院」したばかりだと告白した。この日は「脂肪肝」を特集。お酒は全く飲まないのに脂肪肝と診断された酒井がスタジオ生出演で、脂肪肝の怖さを語った。酒井は３２歳だった０７年は７８キロだったが、１９年には１０２キロまで増加。１６年頃から仕事が忙しくなり、「食べられるときに食べておこう」と、短い時間で大量に食べ