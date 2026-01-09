不二家は、9日までに新キャラクターの誕生を発表した。【写真】いろいろな動物が！「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」キャラ詳細ペコちゃんは1950年に不二家洋菓子店の店頭人形としてデビューし、翌年の1951年に、ポコちゃんと一緒に「ミルキー」のパッケージに登場。1995年には、ペコちゃん・ポコちゃんと仲良しのおとこのこの仔犬としてドッグが誕生した。それから約30年が経ち、今回新たなキャラクターが加わり、