三重県が検討する外国人採用での国籍要件の復活を巡り、一見勝之知事は８日の定例記者会見で「まだ結論は出しておらず、様々な声に耳を傾けて判断する」と改めて理解を求めた。検討案には県内外から様々な反応が出ている。県は昨年１２月に方針を発表した。１〜２月に１８歳以上の１万人を対象にした県民アンケートで外国籍職員の採用を続けるかを問い、結果を踏まえて判断するとしている。一見知事は８日の会見でも情報漏え