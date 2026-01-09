少女時代のテヨン（３６）が、所属事務所・ＳＭエンターテインメントと専属契約を更新し、１９年目の所属アーティストとなったと９日、現地メディアのスポーツ朝鮮などが報じた。記事によると、ＳＭは「ＳＭの大切なアーティスト・テヨンと時間をかけて積み重ねてきた信頼と絆を基に、再びともに歩むことになりうれしい」「今後も、テヨンがグローバルアーティストとしてより輝けるよう、多方面で支援したい」と伝えたという。