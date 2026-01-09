1月8日は、強い寒気の影響で日本海側を中心に各地で大雪となりました。新潟県では大雪警報が発表。津南町では8日だけで40cm以上積雪が増え、今シーズン初めて１mを超えました。日本海側を中心に雪が降り続いた１日でしたが、10日からの３連休は今シーズン“最強寒波”が日本列島を直撃。警報級の大雪・暴風に注意が必要です。「10年に一度の大雪」になる恐れもあり、近畿や東海などの太平洋側でも雪になる可能性が…。各地で成人の