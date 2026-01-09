雑誌「映画秘宝」公式サイトは9日、同社社員で映画ライターのテリー・天野こと天野裕之さんが7日、に56歳で亡くなったと発表した。同社は「故人は、長年にわたり映画ライターとして活躍し、また最近は雑誌『映画秘宝』の流通販売担当や読者コーナーなどでその功績は計り知れず、突然の訃報に接し、私たちは深い悲しみの中にありますが、故人が生前に築き上げたものを大切にし、その遺志を継いでまいります」と天野さんの功績を紹介