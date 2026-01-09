救急車や消防車のサイレンに反応して、遠吠えをする犬は少なくありません。サイレンの周波数が犬の遠吠えの声に近く、「仲間が助けを求めている」「遠くにいる仲間を呼んでいる」と、本能的に感じるためとも言われています。【動画】思わず耳を澄ませたくなる、力強い“遠吠え”いまXで注目を集めているのが、パパが寝ている枕元で遠吠えをする犬の動画です。映っているのは、ポメラニアンの「コロ太」くん（4歳・男の子）。動画の