¡Ö¥Í¥¤¥ë¡×¡Ö¥¯¥í¸½¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¡ªNHK¤Î·¬»Ò¿¿ÈÁ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(38)¤¬½ñ¤¤¤¿?¼ê½ñ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸?¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡ÖNHK¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡×¤Î7ÆüÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ê½ñ¤­¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ¸³«¡£ÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢·¬»Ò¤¬¼«É®¤Ç°ìÉ®äµ¤Ë¡ÖºÇ¶á¡¢´Á»ú¤¬»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ä¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎÉáµÚ¤Ç¿Ê¤à?¼ê½ñ¤­Î¥¤ì?¡£ºÇ¿·¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢³ØÎÏ¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ò¤Þ¤Í¤­¤«¤Í¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç