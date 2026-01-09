¡Ö²èÁü¤ÎÁ´°÷¤ò¿åÃå»Ñ¤Ë¡£@grok¡×¼Â¶È²È¤Î¡Ö¤Ò¤í¤æ¤­¡×¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Ï¢Æ°¤¹¤ëÀ¸À®AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡Ögrok¡×¤Ë¿åÃå¼Ì¿¿¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö²èÁü¤ÎÁ´°÷¤ò¿åÃå»Ñ¤Ë¡£@grok¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥ß¥Ë¥Ö¥¿¤È¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£grok¤Ï¥ß¥Ë¥Ö¥¿¤À¤±¤ò¿åÃå¤Ë¤·¤ÆÊÖ¿®¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃã²½¤¹ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Çº¤¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ë¤½¤ì¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦Ãã²½¤¹¥Ä¥¤¡¼¥È¤¹