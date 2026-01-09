男子プロゴルファー・丸山茂樹がパーソナリティを務める東京FMのラジオ番組『ベイカレント presents 丸山茂樹のMOVING SATURDAY』（毎週土曜日午前6時〜6時30分）に双子女子プロゴルファーの岩井明愛、岩井千怜が出演する。【写真】ステキすぎる…ドレス姿の岩井ツインズ同番組は2026年1月より放送時間を土曜の朝に変更。放送時間は30分に拡大された。3日の初回放送、10日の第2回放送に岩井ツインズをゲストとして迎えた。明愛は8