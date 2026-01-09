「WEST.」の藤井流星（32）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。司会の黒柳徹子（92）に“おねだり”をする場面があった。藤井は黒柳とは21年の朗読劇「ハロルドとモード」で黒柳演じるモードの恋人、ハロルド役として共演。当時の映像が流れると「懐かしいですね」と語り、「覚えています。それからも見に行かせてもいただいていますし、受け継がれているじゃないですか」「その時の思い出