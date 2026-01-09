フジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(13日スタート、毎週火曜21:00〜 ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)の制作発表会見が9日、東京・台場の同局本社で行われ、福士蒼汰、吉川愛、正名僕蔵、竹財輝之助、太田莉菜、谷原七音、本多力、緒形直人が登壇。福士のストイックな面が次々に明かされた。福士蒼汰(右)の広背筋に衝撃を受ける正名僕蔵今作は、警視庁の広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く