馬肉料理専門 波津馬 古馬場店／馬刺し 5点盛り（2～3人前） 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は年始にいただくと縁起がよさそうな料理を紹介します。香川からは、2026年こそ食べたい、ウマ～いグルメを紹介します。 高松市はライオン通商店街のすぐ近く、「馬肉料理専門 波津馬 古馬場店」です。ウマ、ウマ、ウマと、縁起良く干支が3つ並んでいます。 まずは「馬刺し 5点盛り」