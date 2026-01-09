1月12日週から19日週にかけての野菜の相場予測を発表しました。1月12日週から東京エリアでは、はくさいの価格が高騰する見込みです。一方で、1月12日週から19日週にかけて、ねぎの価格は低めで安定するでしょう。1月12週からはくさいの価格が一時高騰する予想野菜の相場は、気温・降水量・日射量などの気象条件の影響を強く受けることから、日本気象協会では野菜の相場予測を実施しています。日本気象協会の調査によると、1月12日