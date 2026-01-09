オリックスは９日、中嶋聡スペシャルアドバイザー（ＳＡ）の役職を、シニアディレクター兼フィールドコーディネーター（ＳＤ）に変更することを発表した。中嶋ＳＡは、監督として２１年から２３年までリーグ３連覇を達成。２４年を最後に退任し、２５年１月にＳＡに就任していた。外国人選手の獲得を中心として編成面で貢献。小浜球団本部長は「幅広く、チーム力アップに貢献していただきたい。チームの運営、育成部門の強化。そ