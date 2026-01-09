マイルＣＳ２着のガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）はドバイ・ターフ（３月２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）へ。選出されなければフェブラリーＳ（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）に向かう。阪神Ｃを制したルガルはオーシャンＳ（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）で始動し、輸送の都合がつけばオーストラリアのＴＪスミスＳ（４月４日、ランドウィ