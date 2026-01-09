NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを演じる女優の郄石あかり（23）が9日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTR出演。同作でレフカダ・ヘブンを演じる英国出身の俳優トミー・バストウ（34）の撮影での意外な素顔を明かした。「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士