遺体を自宅に遺棄したとして、埼玉県警は９日、埼玉県新座市、職業不詳の男（５３）を死体遺棄容疑で逮捕した。知人とみられる川越市内の５０歳代女性が行方不明となっており、県警は遺体はこの女性とみて死亡の経緯も調べている。発表によると、男は自宅アパートの居室内に性別不明の遺体を遺棄した疑い。調べに対し「間違いありません」と容疑を認め、殺害もほのめかしている。男は行方不明になっている女性について、「顔見