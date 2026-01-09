巨人は８日、プロフィギュアスケーターの本田真凜がモデル役を務めたＢＬＡＣＫＰＩＮＫとのコラボグッズが発売されたことを告知。公式オンラインストアでは売り切れ続出の反響となった。巨人は昨年１２月、東京ドームで開催される４人組ガールズグループ「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」のワールドツアー東京公演を記念して、コラボグッズを発売すると発表。メインビジュアルには、本田真凜が起用された。「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」の象