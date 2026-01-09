漫画家ちばてつや氏（86）が9日までに自身のブログを更新。昨年12月24日に92歳で死去し、9日に東京・東叡山寛永寺でお別れの式が営まれた初代林家三平さんの妻でエッセイストの、海老名香葉子さんをしのんだ。ちば氏は「最近、出版されたばかりの『ひねもすのたり日記』の7巻にも、お元気な海老名香葉子さんにたくさん登場してもらったばかりなのに・・・」とつづり、海老名さんのイラストを披露した。続けて「昨年、暮れのクリス