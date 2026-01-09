timelesz原嘉孝（30）が9日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。今まであまり手をつけていなかったアクションシーンに積極的に取り組んで、あわよくば「モテたい」と本音を語った。番組冒頭の紹介VTRで「中学3年で活動をスタートさせて、俳優業をメーンに舞台で活躍した」と紹介された。さらに2024年にNetflixの配信オーディション企画「timelesz project」に参加して、応募約1万9000件の中から勝ち上が