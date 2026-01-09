1月4日から1月8日にかけて京王アリーナTOKYOで開催された『京王 Jr.ウインターカップ2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会』は、京都精華学園中学校（京都府）が男女ともに優勝を果たし幕を閉じた。熱戦が繰り広げられた中、各選手がハイパフォーマンスを披露。ここでは男子個人スタッツを同大会歴代ランキングも交えて紹介する。 1試合最多得点ランキングは倉敷市立南