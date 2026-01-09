ＳＵＭＩＮＯＥは後場動意。昨年来高値を連日更新している。きょう９日午後１時ごろ、２６年５月期第２四半期累計（６～１１月）の連結業績について、売上高が前回予想の５１４億６０００万円から５２９億６２００万円（前年同期比４．５％増）、営業利益が６億７０００万円から８億８６００万円（同１９．４％増）、最終利益が１億円から８６００万円（同３２．３％増）で着地したようだと発表した。最終利益は前回予想に