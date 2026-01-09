ヤマトホールディングスは大幅続落している。子会社ヤマト運輸が８日に発表した２５年１２月度の小口貨物取扱実績で宅急便・宅急便コンパクト・ＥＡＺＹの取扱実績が２億２４４０万４５３８個となり、前年同月比４．８％減と３カ月連続で前年実績を下回ったことが嫌気されている。なお、ネコポス・クロネコゆうパケットは４２６１万１７４９個（同２０．１％増）、クロネコゆうメールは６３１万１０８０冊（同４．９