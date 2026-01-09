JR東日本は、「JRE POINT」を活用した在来線特急列車のお得な利用キャンペーンを実施している。2月27日（木）までの平日限定で、通常の約半額となるポイント数で指定席特急券と交換できる。交換はオンライン予約サービス「えきねっと」で行う。 JRE POINTは、鉄道利用、Suica決済、駅ビルでの買い物などで貯まるJR東日本グループの共通ポイントサービス。このポイントを使い、事前にチケットレス特急