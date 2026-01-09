丸八倉庫 [東証Ｓ] が1月9日後場(14:00)に決算を発表。25年11月期の連結経常利益は前の期比24.3％減の4億8000万円になったが、26年11月期は前期比35.4％増の6億5000万円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の26円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比64.1％減の5500万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の12.2％→4.8％に急