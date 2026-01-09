ポプラ [東証Ｓ] が1月9日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比24.1％減の2億7700万円に減り、通期計画の3億7300万円に対する進捗率は74.3％にとどまったものの、5年平均の70.6％を上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の9600万円に急拡大する計算になる。 直