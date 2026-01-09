ベルク [東証Ｐ] が1月9日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比1.3％減の127億円となり、通期計画の182億円に対する進捗率は69.7％にとどまり、5年平均の77.1％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比23.3％増の55.3億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である