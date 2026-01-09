サウジアラビアで開催中のサッカーのU-23（23歳以下）アジアカップの初戦でイラクと対戦した中国は0-0で引き分けた。8日に行われたグループDの初戦でイラクと対戦した中国は、たびたびピンチを迎えながらもゴールキーパー（GK）の李昊（リー・ハオ）がビッグセーブを連発。試合終了間際にクロスからヘディングシュートを浴びた場面も李が横っ飛びではじき出し事なきを得た。中国のネットユーザーからは「李昊が大活躍だった」「GK