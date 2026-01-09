先月、東京・葛飾区の公立中学校で職員のロッカーから現金およそ4万円を盗んだとして、78歳の男が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の松村秀次容疑者（78）です。松村容疑者は去年12月、葛飾区の公立中学校に侵入し、職員用の更衣室のロッカーから現金およそ4万3000円を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、当時、学校では授業が行われていて玄関には鍵がかかっていましたが、松村容疑