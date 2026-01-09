韓国大統領府は、李在明大統領が今月13日から1泊2日の日程で日本を訪問すると発表しました。今回の訪問先は高市総理の地元「奈良県」です。韓国大統領府によりますと、李在明大統領は13日に日本に到着し、高市総理との首脳会談や晩さん会に臨みます。会談では、地域情勢や、経済、社会、文化など幅広い分野での協力強化について協議する見通しです。14日は親睦行事や日本に住む韓国人らとの懇談が予定されています。今回の奈良訪問