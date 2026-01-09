ファミリーマートは1月13日、レンジで温めてすぐに食べられる「冷凍おむすび」3種類を北陸地方(富山県・石川県・福井県)のファミリーマート約540店で先行発売する。「冷凍おむすび 焼しゃけ」「冷凍おむすび 南高梅」「冷凍おむすび 真昆布」(いずれも198円)○冷凍米飯のラインアップを拡充同社では2025年9月から北陸地区において、物流配送の効率化と食品ロス削減を目的としておむすび・弁当などの配送を1日2便化体制に変更すると