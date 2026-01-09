ザ・ドリフターズのメンバー・高木ブーさん（92）が、9日に営まれた落語家、初代・林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子さんのお別れの会を訪れ、海老名さんへの思いを語りました。【写真を見る】【海老名香葉子さんお別れの会】高木ブーさんは故人を偲び「先に逝っちゃった」「まだダメだよ、僕の話し相手いなくなっちゃうじゃん」高木さんは「同い年なんですよ」「家族同士でお付き合いしてまして」と海老名さんとの