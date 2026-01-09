警視庁の「年頭部隊出動訓練」が行われ、警視総監が「匿名流動型犯罪グループ」などに組織を挙げて対応するよう訓示しました。東京の明治神宮外苑でけさ、警視庁の「年頭部隊出動訓練」が行われ、警察官およそ1200人が参加しました。機動隊や特殊救助隊などが行進したほか、騎馬隊や警備犬なども登場しました。迫田裕治 警視総監「匿名流動型犯罪グループは依然として活動を継続・拡大しているゆゆしき状況にあります。われわ