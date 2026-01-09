アメリカのトランプ大統領が領有に意欲を示すデンマーク自治領のグリーンランドについて、トランプ政権が住民に一時金を支払うことを検討していると報じられました。ロイター通信は8日、複数の関係者の話として、ホワイトハウスの補佐官らを含むアメリカ政府関係者らが、グリーンランドの住民1人あたり1万ドルから10万ドル＝日本円でおよそ150万円から1500万円の一時金を支払う案について協議したと伝えました。ただ、一時金をいつ