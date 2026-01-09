ファミリーマートは1月13日午前10時から、「訳ありセール」をファミマオンラインで開催する。訳ありセールお歳暮ギフトの余剰在庫を最大半額の割引価格で販売する訳ありセールを開催する。上質なギフト商品をお得に購入できるだけでなく、売れ残りを防ぐことで、食品ロスの削減にもつながる。今回は、これまでのセールで人気上位となっているカニ缶やオリーブオイル、調味料、洗剤などのセット商品を、引き続きラインアップ。乾麺