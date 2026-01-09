特殊詐欺などの犯罪で得た暗号資産を現金化するグループの男ら6人が、警視庁に逮捕されました。このグループは、28億円あまりに相当する暗号資産をマネーロンダリングしたとみられています。組織的犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、高山孝治容疑者（41）と川俣朗容疑者（46）ら男6人で、特殊詐欺などの犯罪収益の暗号資産およそ8000万円相当を現金化した疑いがもたれています。警視庁によりますと、高山容疑者は特殊詐欺グル