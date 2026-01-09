◇バドミントン マレーシアオープン(1月6日〜11日、クアラルンプール)2026年初の世界大会となるマレーシアオープンに挑んでいた、バドミントン・山口茜選手。準々決勝まで勝ち進むも、第1ゲームを終えて棄権での敗退となりました。このマレーシアオープンは、バドミントンのワールドツアー2026年シーズンの開幕戦。最上位グレード「スーパー1000」に位置づけられており、世界のトップ選手が集結しています。前試合となる世界ランク