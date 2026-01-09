¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï1·î19Æü¡¢¡Öµ¨Àá¤ÎÝ¦Ý¨Æ²¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¡Öµ¨Àá¤ÎÝ¦Ý¨Æ² ½Õ¤³¤¤ÇòÅí¤È¥ì¥â¥ó¡×(¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê 350ml 160±ß/ÀÇÊÌ)¤òÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Öµ¨Àá¤ÎÝ¦Ý¨Æ² ½Õ¤³¤¤ÇòÅí¤È¥ì¥â¥ó¡×(¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê 350ml 160±ß/ÀÇÊÌ)µ¨Àá¤ÎÝ¦Ý¨Æ²¤Ï¡¢"µ¨Àá¤ò³Ú¤·¤à"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤½¤Îµ¨Àá¤Ë¤·¤«³Ú¤·¤á¤Ê¤¤´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£¡ÖÝ¦Ý¨Æ²¡×½¾Íè¤Î¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡¢²ÌÊª¤äÁÇºà¤Îµ¨Àá¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò