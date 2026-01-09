オリックスは9日、中嶋聡スペシャルアドバイザー（SA）の役職をシニアディレクター兼フィールドコーディネーター（SD）に変更することを発表した。オリックスの小浜裕一球団本部長は9日、中嶋聡スペシャルアドバイザー（SA）の役職をシニアディレクター兼フィールドコーディネーター（SD）に変更について会見し「チームの運営、育成部門の強化に尽力していただく」と説明した。今季は外国人選手を中心とした編成面でチームに