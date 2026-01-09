JR東日本は1月7日、「もっともっとモバイルSuicaキャンペーン!」を開始した。もっともっとモバイルSuicaキャンペーン!○抽選で賞品が当たるプレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーンの期間は1月7日〜1月31日。会員登録済みのモバイルSuicaをJRE POINT WEBサイトに登録したうえで、所定の条件を満たした人の中から、抽選でさまざまな賞品をプレゼントする。参加条件は、エントリーのうえ、キャンペーン期間中に登録したモバイ