Netflix人気ドラマ「おつかれさま」が、米タイム誌選定「The 10 Best K−Drama of 2025（25年最高のKドラマ」部門で1位となった。同誌は「おつかれさま」について「最高の韓国ドラマ、いや、もしかしたら最高のテレビシリーズの1つに挙げられる作品。現実の素材を使って美しく深みのある話に解いた。平凡さをその複雑性と質感を失わずに特別にすることは珍しく貴重なこと」とし、作品が持つ意味を分析した。韓国の済州（チェジュ）