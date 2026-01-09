昨年12月24日に92歳で死去した、初代林家三平さんの妻でエッセイストの、海老名香葉子さんのお別れの式が9日、東京・東叡山寛永寺で開かれた。長男林家正蔵（63）と次男林家三平（55）、長女みどりさんの夫で俳優の峰竜太（73）が終了後、囲み取材に応じた。三平は「一番悔いてないのが『母さん、ありがとう』って意識があるときにいっぱい言ったことです。そうすると母は私の手を握ってうなずいてくれたんです。だから、お悔やみ