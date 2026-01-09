ファミリーマートでは2月3日の節分に向けて、今年も恵方巻の予約販売を行っている。2026年は「銀座おのでら監修 特製恵方巻」(1,100円)、「焼肉トラジ監修 牛焼肉恵方巻」(1,050円)を数量限定で販売するほか、昨年好評だった『刀剣乱舞ONLINE』コラボ恵方巻も登場。全7種類を展開する。都内では8日、担当者が新商品をアピールした。ファミリーマートが2026年の恵方巻をメディアに公開。今年も銘店監修の恵方巻が登場している○2つ