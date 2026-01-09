Photo:aica こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。使い捨てのデンタルフロスは手軽だけど、使うたびに捨てるのがちょっと気になる。一方でロールタイプはエコだけど、指に巻いて使うのが正直面倒……。そんな両方のモヤっとをまとめて解消してくれるのが、この「国産チタン製フロスハンドル」です。市販のほぼすべてのロールフロスに対応し、専用リフィルに縛られることな