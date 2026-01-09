Roborockが、階段を上って掃除する機能を備えた大型の脚付きロボット掃除機「Saros Rover」をCES 2026で発表した。階段を1段ずつ上りながら階段を掃除でき、一戸建ての家もお任せで複数のフロアを掃除できる。現在開発中で、発売時期は未定。階段を上って掃除する機能を備えた大型の脚付きロボット掃除機「Saros Rover」世界初の“脚輪型”とするロボット掃除機。ホイールがついた折りたたみ式の脚を内蔵しているのが特徴。左右の