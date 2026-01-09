リコーは1月8日、アリババクラウドが開発するLLM（Large Language Models：大規模言語モデル）ファミリーの「Qwen2.5-VL-32B-Instruct」をベースとして、日本企業の図表を含むドキュメントの読み取りに対応するLMM（Large Multimodal Model：大規模マルチモーダルモデル）を開発したことを発表した。○LMM開発の背景と社会課題LMMとは、テキストだけでなく、画像・音声・動画など複数の種類のデータを同時に処理できるAI技術を指す