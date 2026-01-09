Microsoftは1月8日、AIエージェントを中心に据えた新たなコマース戦略の中核となる新機能として「Copilot Checkout」と「Brand Agents」を発表した。生成AIとエージェント技術の実用化が進む中、同社は“買い物の始点から決済まで”を再設計し、検索・比較・購入を1つの対話の中で完結させる、いわば「会話が購買そのものになる」エコシステムの構築に踏み出した。Copilot Checkoutの概要Copilot Checkoutは、AIとのやり取りのなか