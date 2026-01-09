松屋フーズは1月14日午前5時より、朝食メニューとして「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」(480円)を一部店舗を除く全国の松屋で発売する。「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」(480円)同メニューは、丁寧にほぐした北海道産鮭と、ごはん、味噌汁、卵、小鉢を組み合わせた和定食。玉子は「生玉子」と「半熟玉子」の2種類から、小鉢は、定番の「ミニ牛皿」や「納豆」、「とろろ」、「冷奴」の4種類から選ぶことができる。ふっ