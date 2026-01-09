【モデルプレス＝2026/01/09】元AKB48でタレントの板野友美が1月8日、自身のInstagramを更新。「前住んでたお家がご近所さん」という人気アーティストとの2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】34歳元AKB、仲良しの「紅白」出場女性歌手◆板野友美、ちゃんみなとは「前住んでたお家がご近所さん」この日、板野はAKB48として出演した2025年大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』で共演したラッパー／シンガーのちゃんみなとの